Трамп назвал потери России и Украины

Президент США Дональд Трамп опубликовав в своей соцсети Truth Social пост с конкретными цифрами потерь в российско-украинском конфликте. Впервые он сделал заявление, в котором указал, что якобы потери Украины во много раз меньше. Ранее он всегда говорил об огромных потерях именно украинской стороны. Это указывает на то, что Трамп делает следующий ход в своей игре.

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Трамп ссылается на только что полученную информацию и называет потери сторон в конфликте за прошедший месяц и с начала года. При этом потери Украины он указал в гораздо меньших цифрах, чем об этом говорят украинские эксперты и военные.

Так, по мнению Трампа, Украина потеряла "примерно 8 000 солдат с 1 января 2025 года". Он, правда, оговорился, отметив, что эта цифра не включает пропавших без вести. Ранее сообщалось, что на Украине многих погибших военнослужащих записывают именно как пропавшие без вести.

"Этой войны не должно было быть — это война Байдена, а не «ТРАМПА». Я здесь, чтобы посмотреть, смогу ли я её остановить!", - написал американский президент в конце своего заявления.

Перемены в оценках Трампа ситуации в конфликте свидетельствуют о том, что он намерен продолжать давление на Россию, как и заявлял ранее.

Напомним, что сегодня украинский волонтер Мария Берлинская приводила совсем другие цифры. По ее мнению, ВСУ теряют до 46 500 человек в месяц с учетом раненых и сбежавших с фронта. Учитывая, что часть раненых и сбежавших возвращаются в подразделения она оценивает потери в год на уровне 159 тысяч человек.