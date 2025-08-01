Страна НАТО обвинила Белоруссию в нарушении границы

Литва обвинила Белоруссию в нарушении границы беспилотником. Об этом говорится на сайте МИД прибалтийской республики.

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Сообщается, что представителю посольства Белоруссии в Литве была вручена нота с выражением решительного протеста.

«В связи с незаконным проникновением 28 июля беспилотного воздушного судна с территории Республики Беларусь в воздушное пространство Литовской Республики», — объясняются причины в ведомстве.

Уточняется, что МИД Литвы потребовал от Минска объяснений по данному инциденту, призвав не допускать подобного в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что в Литве начнут подготовку инструкторов по гражданскому сопротивлению на случай военного конфликта. Об этом сообщали в министерстве обороны республики.