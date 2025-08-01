Трамп назвал идиотом главу ФРС

Президент Трамп призвал Федеральную резервную систему "взять контроль на себя", если Джером Пауэлл не снизит ставки в ближайшее время, усилив свои атаки на опального председателя и в очередной раз оскорбив его.

"Джером "Слишком поздно" Пауэлл, упрямый идиот, должен существенно снизить процентные ставки сейчас, если он продолжит отказываться, совет директоров должен взять контроль на себя и сделать то, что, как все знают, должно быть сделано!" - написал Трамп в сообщении на Truth Social, выделив большую часть текста заглавными буквами.

Ранее президент США называл главу ФРС "тупоголовым". Последний выпад Трампа в адрес Пауэлла прозвучал после того, как ФРС в среду сохранила ставки в целевом диапазоне от 4,25 до 4,5 процента и понизила свой взгляд на экономику, что поставило под сомнение снижение ставок на следующей встрече политиков в сентябре, сообщает The New York Post.

Управляющие ФРС Кристофер Уоллер и Мишель Боуман проголосовали против подхода Пауэлла, что стало первым случаем за три десятилетия, когда более одного управляющего из 12 членов совета выразили несогласие с голосованием по процентной ставке. Оба чиновника в пятницу предупредили о рисках для экономики, призвав к немедленному снижению ставок на четверть процентного пункта, утверждая, что тарифы Трампа, вероятно, окажут лишь кратковременное влияние на инфляцию. В то время как Трамп настаивал на снижении на 3 процентных пункта, Уоллер и Боуман призвали к более постепенным действиям