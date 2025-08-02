В Киеве раскритиковали переговорные позиции Зеленского

Переговорная позиция украинского лидера Владимира Зеленского оторвана от реальности. Об этом заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По его словам, Зеленский стоит на одной позиции и не хочет признавать реальное положение дел.

«Не принято решение о возвращении трех тысяч тел украинских солдат. Не желает Зеленский разработать модель перемирия для сбора раненных и убитых. В Часовом Яре сколько украинцев перебили, там же очень много (…) Зеленский полностью отбрасывает вот этот фактор переговорного процесса» — сказал Соскин.

Эксперт подчеркнул, что можно начать переговоры с обсуждения двух меморандумов и добиться послаблений в пользу Украины, однако Зеленский не хочет этого делать.

Экс-премьер Украины раскритиковал Зеленского за слова о России

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров написал, что заявления Зеленского о переговорах с Россией на высшем уровне — очередная попытка выставить РФ недоговороспособной. По его мнению, в ходе диалога украинский лидер не озвучит ничего нового, кроме «избитых фраз про непризнание Крыма, Донбасса».