Власти Индии высказались о характере отношений с РФ

Индийские власти считают, что с Россией их связывают проверенные временем отношения. Об этом агентству Bloomberg сообщил представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.

«Наши двусторонние отношения с различными странами имеют свою собственную ценность и не должны рассматриваться через призму третьей страны», — сказал дипломат, добавив, что Москву и Нью-Дели связывают «устойчивые и проверенные временем партнерские отношения».

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Соединенные Штаты, угрожая Индии вторичными санкциями из-за закупок российской нефти, демонстрируют собственную ненадежность как международного партнера. Такое мнение выразил посол России в Индии Денис Алипов в комментарии для российских журналистов.

«Использование методов нечистоплотной конкуренции отражает неоколониальную природу международного взаимодействия», – сказал дипломат.

По его словам, Вашингтон пытается навязать Нью-Дели модель «игры с нулевой суммой», при которой Индии якобы придется выбирать между сотрудничеством с США и взаимодействием с Россией. Однако такая логика, отметил дипломат, не соответствует духу многополярного мира.

Согласно оценке посла, подобные действия Запада вызывают негативную реакцию в Нью-Дели. Он добавил, что Россия и Индия строят свои отношения, исходя из обоюдной выгоды, не ставя целью ущемление интересов третьих стран.

Алипов отметил, что Индия, импортирующая более 80 % нефти и газа, крайне заинтересована в стабильных поставках энергоносителей. Даже незначительные колебания цен оказывают прямое влияние на рост экономики, производство и уровень жизни населения. Поэтому, по его словам, теоретическое исключение российской нефти с мирового рынка является для Индии неприемлемым сценарием.

В условиях давления Индия, как подчеркнул дипломат, продолжает искать пути адаптации и логистические решения, позволяющие обеспечивать импорт топлива из России. В этом контексте он напомнил о заявлении министра нефти и газа Индии Хардипа Сингха Пури, который отмечал, что несмотря на отсутствие прямых санкций, западные страны искусственно затрудняют транспортировку российских ресурсов.

«С каждым годом расширяется понимание индийского бизнеса, что несмотря на все препятствия с Россией можно и нужно работать, можно и нужно торговать», – указал Алипов.

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Власти Индии придают первостепенное значение защите своих фермеров и малого бизнеса, в связи с чем примут все необходимые меры для защиты национальных интересов на фоне введения пошлин со стороны США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на индийский Минпромторг.

Президент США Дональд Трамп 30 июля объявил о введении пошлин в размере 25% в отношении Индии, которые начнут действовать 1 августа. Меры связаны в том числе с закупками страной российских энергоносителей.

В Минпромторге Индии заявили, что уже изучают последствия введенных тарифов для двусторонней торговли. Вместе с тем Нью-Дели по-прежнему стремится к заключению справедливого, сбалансированного и взаимовыгодного торгового соглашения с Вашингтоном, добавили в ведомстве.

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Индия не намерена "отключать свою экономику", ограничив закупки российских энергоносителей. Об этом заявил посол Индии в Великобритании Викрам Дораисвами.

По его словам, Индия импортирует огромное количество нефти, газа и угля.

"Что вы хотите, чтобы мы сделали - отключили нашу экономику?" - сказал дипломат в эфире Times Radio.

Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире и сильно зависит от импорта. Она закупает сырье более чем в 30 странах.

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Индия отказалась покупать у США истребители F-35 и другую военную технику, что было ключевым требованием американского президента Дональда Трампа.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

«Несмотря на то, что правительство [индийского премьер-министра Нарендры] Моди рассматривает возможность увеличения закупок американских товаров, оно вряд ли будет закупать дополнительное оборонное оборудование в США, что является ключевым требованием Трампа», — указано в материале.

Отмечается, что американский лидер предлагал Моди купить истребители в ходе визита премьера Индии в Белый дом, однако Нью-Дели больше заинтересован в совместной разработке и производстве оборонной техники внутри страны, пишет агентство.

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Индия сможет удовлетворить свои потребности в нефти за счет альтернативных источников, если российские энергоносители попадут под санкции США. Об этом заявил министр нефти республики Хардип Сингх Пури, передает Reuters.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести 100% пошлины в отношении России и ее торговых партнеров, если Вашингтон и Москва не заключат сделку по Украине в течение 50 дней. На этом фоне генсек НАТО Марк Рютте предупредил Индию, Китай и Бразилию о серьезных последствиях из-за возможных американских вторичных санкций, если те продолжат торговлю с РФ.

«Я совсем не обеспокоен. Если что-то произойдет, мы с этим справимся», — прокомментировал это Пури.

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На прошлой неделе государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии перестали покупать российскую нефть, после того как президент США Дональд Трамп пригрозил торговым партнерам Москвы 100-процентными пошлинами. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По его данным, речь идет о таких предприятиях, как Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd. Отмечается, что государственные нефтеперерабатывающие компании контролируют более 60 процентов от общего объема соответствующих мощностей Индии. Агентство также напомнило, что Индия — третий по величине импортер нефти в мире, а также крупнейший покупатель российской нефти, поставляемой морем.

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