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В США сделали заявление о будущем Зеленского и Украины

Экс-разведчик США, бывший инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер заявил, что после «краха» Владимира Зеленского Украина может стать частью Союзного государства России и Белоруссии. Отрывок комментария эксперта опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

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Раскрыт коварный план Трампа по ограблению ЕС

Президент США Дональд Трамп пытается всеми возможными путями лишить Евросоюз его богатств. Об этом заявил политический обозреватель Андрей Перла в интервью NEWS.ru. По мнению эксперта, действия американского лидера направлены на то, чтобы изменить глобальные экономические потоки в пользу США.

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Пошлины США раскололи рынок ЕС

США с 4 июня удвоили пошлины на сталь и алюминий. Это усугубит разделение глобального рынка на «западный» и «восточный» сегменты, заявил в беседе с РИА Новости замруководителя комитета по международной кооперации «Опоры России» Намер Ради.

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Первый серийный комплекс "Орешник" поступил в войска

Первый серийный ракетный комплекс «Орешник» произведен и поступил в войска. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко на Валааме.

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Эксперт назвал год начала Третьей мировой войны

Даты начала Третьей мировой войны сдвинулись. Как сообщает aif.ru, об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен — по его мнению, конфликт может начаться в 2027 году.

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Состояние российских миллиардеров значительно выросло

С начала года состояние самых состоятельных бизнесменов России продемонстрировало рост на 20,163 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

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АвтоВАЗ впервые покажет кроссовер Lada Azimut широкой публике

© Сергей Кулаков/Росконгресс

Будущий флагман АвтоВАЗа, кроссовер Lada Azimut можно будет увидеть вживую в ближайшие выходные, 2-3 августа, на ВДНХ в Москве, где пройдёт автомобильный фестиваль «ПроДвижение». Об этом объявила пресс-служба тольяттинского концерна.

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Известного российского актера обнаружили мертвым

© kino-teatr.ru

В Москве обнаружили тело актера Максима Глотова. Эту информацию предоставил осведомленный источник NEWS.ru.

Тело нашли в квартире в Тимирязевском районе столицы. Артист не выходил на связь в течение пяти дней, что вызвало беспокойство у его близких. Причины смерти пока не разглашаются, подробности происшествия устанавливаются.

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Макгрегор сделал заявление после отклонении апелляции по делу об изнасиловании

© Чемпионат.com

Известный ирландский боец смешанных единоборств бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор дал комментарий по поводу своих судебных тяжб с женщиной по имени Никита Хэнд. Никита утверждает, что Конор совершил сексуальное насилие в отношении неё в 2018 году. Ранее её адвокат, по данным СМИ, утверждал, что Макгрегор предлагал женщине компенсацию в размере € 1 млн, чтобы разрешить дело в досудебном порядке.

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Когда в России введут цифровые водительские права? В ГАИ назвали примерные сроки

© Антон Новодерёжкин/Коммерсантъ

Пока электронное удостоверение можно предъявить сотруднику ДПС только в качестве дополнения к оригиналу. В течение трёх ближайших лет цифровые водительские права станут полноценной заменой классическому бумажному удостоверению в России. О работе над данным законопроектом рассказал глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников.

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