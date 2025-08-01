Массовая драка, превратившая джазовый фестиваль в Цинциннати в поле кровавой битвы, вышла на высший политический уровень.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс был вынужден лично комментировать инцидент, в котором пострадала гражданка России, и раскрыл истинную причину, по которой американские улицы становятся смертельно опасными.

«Ужасная драка. Женщина, которая просто стояла, получила удар в лицо от взрослого мужчины. Надеюсь, ответственных привлекут. Отвратительный акт насилия», — заявил Вэнс.

Истинная причина, по его словам, — тотальный коллапс правоохранительной системы. Вэнс прямо заявил, что полиции катастрофически не хватало не только на фестивале, но и в городе в целом. Копы приехали на место, когда участники побоища уже разошлись.

NYP: Избитая уличными хулиганами в Цинциннати россиянка вернулась на родину

Кадры с места событий, опубликованные New York Post, шокируют. На них видно, как россиянка пытается помочь другому человеку, но в этот момент на нее набрасывается целая толпа. Ее бьют по лицу и телу. Рядом без сознания лежит другая женщина, рухнувшая на землю.

Полиция задержала пятерых. Одной из нападавших оказалась 24-летняя Декира Вернон, которую обвиняют в нападении при отягчающих обстоятельствах. Самое дикое в этой истории то, что, по данным полиции, Вернон была просто случайной прохожей, которая решила «вмешаться» в драку и набросилась на россиянку. Пострадавшая, не дожидаясь правосудия, уже вернулась на родину.