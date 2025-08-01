Посольство в Эстонии высказалось о приговоре россиянину

Посольство России в Таллине прилагает все возможные усилия для помощи согражданам, в том числе и с оформлением необходимых документов. Так в диппредставительстве ответили на вопрос РИА Новости о приговоре гражданину РФ.

Ранее эстонские СМИ сообщали, что суд республики приговорил к 6,5 годам тюрьмы проживающего в Нарве россиянина за передачу Москве информации, «имеющей значение для безопасности Эстонии».

«Посольство прилагает все возможные усилия по оказанию содействия согражданам. На регулярной основе посещаем их в местах предварительного заключения, поддерживаем связь с родственниками, следим за соблюдением их прав, в том числе в вопросе доступа к медицинскому обслуживанию», — прокомментировали это в диппредставительстве.

Также там отметили, что по мере необходимости помогают с оформлением документов для пересечения границы и прочих нужд.