Стармер и Зеленский оценили ультиматум Трампа России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора высоко оценили ультиматум президента США Дональда Трампа, выдвинутый России. Об этом сообщил представитель канцелярии британского премьера, передает Reuters.

«Оба лидера приветствовали новый срок, установленный президентом [Трампом] для России», — заявил представитель канцелярии.

Согласно заявлению, Стармер и Зеленский стремятся к тому, чтобы Россия «добилась значительного прогресса» в достижении мирного соглашения.

Зеленский высказался о встрече с Путиным

Ранее Зеленский сообщил, что провел разговор с премьер-министром Великобритании, в котором были затронуты вопросы антироссийских санкций и взаимодействия с США.