Президент США Дональд Трамп высказался о фальсификации данных о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, информация о том, что данные о российском вмешательстве были сфабрикованы, стала крупнейшим скандалом в истории США. Он также заявил, что все причастные к фальсификации должны будут понести наказание.

«Мистификация “Россия, Россия, Россия” теперь абсолютно неопровержима! Все факты на лицо, черным по белому. Это крупнейший скандал в истории Америки. Виновные в этом преступлении должны заплатить высокую цену. Подобное никогда не должно повториться в нашей стране!», — заявил он.

Ранее Трамп заявил, что опечален действиями России.