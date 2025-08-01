Экс-президент Южной Кореи разделся и избежал допроса

Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ель снял тюремную форму и лег на пол в камере, чтобы избежать допроса следователей. Об этом сообщает CBS News.

У команды специального прокурора Мин Чжун Ки имелся выданный судом ордер на задержание, который позволял силой вывести бывшего президента из места заключения, но прокурор рассчитывал на добровольное сотрудничество со стороны Юна.

«Подозреваемый, не надев тюремную форму, лег на пол и оказал решительное сопротивление при задержании», — сообщил помощник специального прокурора О Чон Хи во время брифинга.

Министр юстиции Чон Сон Хо отдельно сообщил законодателям, что Юн снял шорты и рубашку с короткими рукавами, а затем снова надел их после ухода следователей. Он добавил, что члены его команды воздержались от применения физических мер из соображений безопасности, но предупредили Юна, что в следующий раз приведут ордер в исполнение.

Адвокат экс-президента Ю Чжон Хва обвинил команду спецпрокурора в попрании достоинства и чести Юна, поскольку они обсуждали его одежду в тюрьме.

Защита бывшего лидера Южной Корее объясняла, что Юн Сок Ель не мог ранее присутствовать на судебном процессе и допросе следователей из-за проблем со здоровьем.

3 декабря 2024 года Юн Сок Ель объявил военное положение в Южной Корее, мотивируя это необходимостью борьбы со сторонниками КНДР в стране. После этого прокуратура выдвинула ему обвинения в мятеже.