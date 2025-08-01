Названы первые цели, по которым может ударить «Орешник»

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия может применить «Орешник» для ударов по западному оружию, включая американские комплексы HIMARS. Об этом депутат рассказал порталу NEWS.ru.

Первого августа президент России Владимир Путин сообщил, что в РФ произвели первый серийный комплекс «Орешник». Российские войска уже получили ракету.

Колесник предположил, что целями «Орешника» могут стать французские ракеты Scalp, британские Storm Shadow и американские комплексы HIMARS. Он добавил, что также удар «Орешником» может быть нанесен по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

Путин: первый серийный комплекс "Орешник" поступил в войска

О первом применении баллистической ракеты средней дальности «Орешник» стало известно в ноябре 2024 года. Боевые испытания ракеты стали ответом на разрешение Украине наносить удары по РФ дальнобойными американскими ракетами ATACMS.

Удар «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении был нанесен по украинскому ракетостроительному заводу «Южмаш». Позже Путин заявил, что американские системы ПВО бессильны перед новой ракетой, которая в десять раз быстрее скорости звука. Президент РФ рассказал, что «Орешник» - современное оружие, которое было создано на базе прежних, улучшенных, конструкторских разработок