Зеленский выступил после разговора Лукашенко и Путина

Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает России перейти «от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне» к переговорам на уровне лидеров. Об этом сообщили украинские СМИ.

Зеленский сказал, что Украина поддерживает усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию. Также он отметил, что в Киеве «слышат заявления из России».

Первого августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия готова подождать, если на Украине считают, что сейчас не время для переговоров. В то же время он отметил, что положительно оценивает итоги переговоров России и Украины в Стамбуле.

Российский президент подчеркнул, что переговоры «всегда востребованы и всегда важны, особенно если это стремление к миру». Он отметил, что разочарования в переговорах возникают от избыточных ожиданий. Путин добавил, что выступает за достижение долгосрочного мира, у которого не будет никаких временных ограничений.

Как заявил Зеленский, если речь идет о серьезной готовности закончить конфликт «достойно» и установить «действительно длительный мир», Украина «еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время».