Лукашенко рассказал, о чем Украина должна срочно просить Путина

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине необходимо «бегом просить» президента России Владимира Путина о проведении переговоров, так как у ВСУ остается мало времени. Об этом сообщает ТАСС.

В пятницу, 1 августа, состоялась встреча Путина и Лукашенко на Валааме. Темами встречи стало развитие двусторонних отношений, проекты в рамках Союзного государства, международная повестка и региональная безопасность.

Отвечая на вопросы журналистов в ходе встречи, Лукашенко сказал, что через «месяц-полтора-два» у ВСУ не останется даже оборонительных сооружений. По мнению главы Белоруссии, сейчас украинские власти требуют невозможного.

«Украина сегодня бегом должна просить: Владимир Владимирович, давайте сядем за стол переговоров, давайте договоримся», - сказал Лукашенко.

Он добавил, что в ходе переговоров могут быть «компромиссы, отступления, повороты, развороты». Также Лукашенко прокомментировал политику президента США Дональда Трампа по украинскому кризису, передает ТАСС. Ранее Трамп объявил России 50-дневный и 10-дневный ультиматумы, требуя от Москвы договориться с Киевом о прекращении огня.

«50, 60, 10 дней. Так политика не делается. Если он [Трамп - прим.ред.] мира хочет, он должен подключаться аккуратно, основательно», - подчеркнул Лукашенко.

Путин ранее заявил, что выступает за достижение долгосрочного мира на Украине, у которого не будет никаких временных ограничений. Также президент РФ отметил, что в целом положительно оценивает итоги прямых переговоров России и Украины в Стамбуле.