Лукашенко указал на ошибку украинцев

Лукашенко: ошибка украинцев в том, что они требуют невозможного
Ошибка украинцев в том, что они требуют невозможного на публику, а вопросы должны решаться путем переговоров.
Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.
"У украинцев ошибка, а я за этим наблюдаю, в том, что они требуют невозможного. То, что они говорят, и то, что предлагает Россия, - это только что президент озвучил - это за столом переговоров решается. Там могут быть компромиссы, отступления, повороты, развороты, а вот так в лоб - это на публику. Это к тому, что мы говорим много, а делать ничего не хотим", - сказал он.