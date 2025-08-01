Сибига: Украина планирует закончить конфликт с Россией в этом году
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев планирует закончить конфликт с Россией до конца 2025 года. Об этом он рассказал в интервью финскому изданию Yle.
По словам министра, власти Украины поставили себе цель — закончить конфликт до конца текущего года. Для ее достижения Киев призывает президента США Дональда Трампа ввести «разрушительные» санкции против России. К таким санкциям относятся ограничения, нацеленные на торговлю России с третьими странами.
«Санкции должны быть разрушительными для российской экономики. Они должны помешать России подпитывать свою военную машину и торговать с третьими странами», — заявил он.
Украина анонсировала международные санкции против России
Ранее Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН.