Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев планирует закончить конфликт с Россией до конца 2025 года. Об этом он рассказал в интервью финскому изданию Yle.

По словам министра, власти Украины поставили себе цель — закончить конфликт до конца текущего года. Для ее достижения Киев призывает президента США Дональда Трампа ввести «разрушительные» санкции против России. К таким санкциям относятся ограничения, нацеленные на торговлю России с третьими странами.

«Санкции должны быть разрушительными для российской экономики. Они должны помешать России подпитывать свою военную машину и торговать с третьими странами», — заявил он.

Украина анонсировала международные санкции против России

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