Зеленский раскрыл тему переговоров со Стармером

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, в ходе которых стороны обсудили возможные форматы мирного урегулирования на уровне лидеров. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

В ходе беседы Зеленский акцентировал координацию действий с американскими партнерами, включая взаимодействие с администрацией Дональда Трампа. Стороны также согласовали позиции перед предстоящими международными мероприятиями и подтвердили готовность к активизации дипломатической работы с ЕС и США.

Также Зеленский заявил о готовности к встрече с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта.

В свою очередь, Владимир Путин в ходе поездки на остров Валаам заявил, что выступает за достижение долгосрочного мира на Украине, у которого не будет никаких временных ограничений. Глава государства подчеркнул, что основной целью РФ является искоренение причин кризиса на Украине и обеспечение безопасности России. Поставленные Москвой условия урегулирования на Украине остаются неизменными, подчеркнул Путин.