Экс-разведчик США, бывший инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер заявил, что после «краха» Владимира Зеленского Украина может стать частью Союзного государства России и Белоруссии. Отрывок комментария эксперта опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Ранее Служба внешней разведки России (СВР) сообщила о прошедшей в Альпах встрече представителей США и Британии с украинскими чиновниками. В СВР заявили, что на этой встрече обсуждалось выдвижение экс-главы ВСУ, украинского посла в Лондоне Валерия Залужного на пост президента Украины.

По мнению Риттера, подобные доклады СВР призваны подчеркнуть слабость Зеленского и отсутствие демократии на Украине, так как Киев позволяет иностранным державам выбирать украинских лидеров.

Экс-разведчик считает, что это может способствовать «краху» Зеленского, показав, что он потерял доверие своих западных союзников. Риттер допустил, что после ухода Зеленского могут быть проведены выборы, которые приведут к созданию «очень пророссийского» правительства и присоединению Украины к Союзному государству.