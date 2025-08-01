В Венесуэле знают, что Москва поддерживает Каракас, и намерены продолжать действовать единым фронтом с братской страной, заявила в комментарии НСН Камилла Фабри.

Венесуэла, как и Россия, подвергается проплаченным медиаатакам, и благодарит Москву за поддержку, заявила в интервью специальному корреспонденту НСН заместитель министра иностранных дел Венесуэлы по международным коммуникациям Камилла Фабри.

В эти дни в столице Венесуэлы, городе Каракасе проходит медиасаммит «Голоса нового мира» с участием президента этой страны Николаса Мадуро. Фабри подчеркнула, что Россия и Венесуэла - братские страны.

«Россия и Венесуэла – братские страны. Мы заключаем не только коммерческие соглашения, но и стратегические соглашения в сфере обороны. В последнее время наши страны подвергаются проплаченным атакам в медиасфере. Правда в том, что Россия нас поддерживает. Поэтому так важно, чтобы мы были едины и боролись сообща, чтобы заслужить уважение наших народов», - отметила политик.

При этом она выразила уверенность, что проходящий в Каракасе форум сыграет важную роль для продвижения общих взглядов России и Венесуэлы. Член Американской коммунистической партии и правовед Кристофер Хелали ранее объяснил НСН, как Вашингтон ведет гибридную войну против Венесуэлы после неудачной попытки свержения власти.