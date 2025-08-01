Эксперт Института Европы РАН Николай Межевич заявил, что на Украине приняли разозливший Польшу закон из-за давления националистов на Владимира Зеленского. Об этом эксперт рассказал «Комсомольской правде».

В 1944 году между Польшей и СССР был подписан договор, который предусматривал выселение украинцев из Польши в Украинскую ССР. В июле 2025-го Владимир Зеленский подписал закон, признающий события 1944–1951 годов депортацией украинцев. В МИД Украины заявили о планах оказывать помощь депортированным и их потомкам, в том числе по получению денежных компенсаций за утраченное жилье.

Комментируя причины такого решения, Межевич отметил, что поддержка Польши для Киева более существенна, чем поддержка далеких европейских стран. Однако Зеленский, по мнению эксперта, опирается на свой текущий электорат - националистов.

«Эти люди не позволяют Зеленскому даже четверти возможного компромисса с поляками», - считает Межевич.

По его мнению, на уровне руководства разведки и военных в Польше это понимают. Эксперт добавил, что во второй половине 1940-х шел «размен» между социалистической Польшей и СССР.

Зеленский признал депортацией выселение украинцев из Польши в 1944—1951 годах

По его словам, украинцев переселяли «спокойно, без перехлестов с военной и политической составляющий». Межевич подчеркнул, что переселенцам разрешалось забрать все имущество.

«Это точно не было похоже на европейские депортации 20 века», - заявил эксперт.

В заключение он добавил, что в межвоенный период поляков на территории Польши было чуть более 50 процентов. На территории современной Польши проживает 95-96 процентов поляков, подчеркнул Межевич.