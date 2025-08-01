Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН (ИКСА РАН), кандидат политических наук Александр Жебин прокомментировал планы США и Южной Кореи лишить КНДР ядерного оружия.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Южной Кореи Чо Хен подтвердили свою приверженность цели по денуклеаризации КНДР. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на южнокорейский МИД. Переговоры дипломатов прошли 31 июля в Вашингтоне. Помимо прочего, Рубио и Хен договорились твердо придерживаться цели по избавлению Северной Кореи от ядерного оружия. Они условились поддерживать тесную коммуникацию и взаимодействие в связи с «северокорейской проблемой», а также поддерживать совместную обороноспособность.

Мечтать не вредно. Мечты США и Южной Кореи по денуклеаризации Северной Кореи ни на чем не основаны. КНДР ранее приняла закон о ядерных вооруженных силах, а также внесла изменения в свою конституцию и провозгласила себя ядерной державой. Кроме того, руководитель страны Ким Чен Ын публично заявил о намерении добиться международного признания статуса КНДР как ядерной державы. И он неоднократно объяснял, что соответствующий выбор бы нелегким для КНДР, ведь создание ядерного оружия – это чрезвычайно дорогостоящее дело. Ради этого народу КНДР пришлось пойти на многие трудности и лишения. Но все это было вызвано непрерывными угрозами со стороны США. Еще со времен Корейской войны [1950-1953 гг.] США угрожали Северной Кореи применением ядерного оружия. Александр Жебин Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН (ИКСА РАН), кандидат политических наук

Американцы первыми разместили ядерное оружие на Корейском полуострове - в 1958 году, подчеркнул специалист.

«Официально они его вывезли только в 1991 году. При этом, согласно сообщениям некоторых СМИ, на наиболее опасных танковых направления в районе ДМЗ [демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Корею] были установлены ядерные мины. Не исключаю, что эти мины там и остались. Так что американцы, можно сказать, на повседневной основе нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия. Они отправляют в регион и атомные подлодки, и атомные авианосцы, а также стратегические бомбардировщики - носители ядерного оружия. При этом Южная Корея является участником Договора о нераспространении ядерного оружия. Там не должно быть всего этого. Поэтому планы США по денуклеаризации Северной Кореи – это попытка переложить вину за создавшуюся вокруг Корейского полуострова напряженность с больной головы на здоровую. Прежде всего, им нужно привести собственные действия в регионе в соответствие своим международным обязательствам, в том числе и обязательствам в области ядерного нераспространения», - отметил эксперт.

Вместе с тем Жебин ответил на вопрос о рисках возникновения военного конфликта из-за планов США и Южной Кореи по денуклеаризации КНДР.

«Американцы понимают, что у России и КНДР есть договор, который предусматривает оказание военной помощи в случае вооруженной агрессии против страны. Кроме того, аналогичный договор у КНДР есть с Китаем. Это старый договор, тем не менее он действует. Так что никаких военных рычагов у американцев в этом вопросе нет. Они попытаются принудить Россию и Китай оказать воздействие на КНДР с тем, чтобы страна отказалась от ядерного оружия. Но это абсолютно бесполезные попытки, которые носят демонстрационно-пропагандистский характер. Даже серьезные специалисты из США, занимающиеся проблемами ядерного сдерживания, признают, что денуклеаризация КНДР в настоящее время невозможна», - сказал он.

Эксперт допустил, что США посредствам дипломатии попытаются ввести меры контроля в отношении северокорейской ядерной программы.

«Это то, чем в свое время США занимались в отношениях с Советским Союзом. В частности, Вашингтон может попытаться договориться о том, чтобы КНДР не испытывала межконтинентальные баллистические ракеты, которые могут достичь территории США. Может быть, американцы попробуют договориться о том, чтобы в КНДР не производили новые ядерные боеголовки. Но здесь им придется идти на определенные уступки. Так, Пхеньян беспокоит проведение масштабных совместных маневров США и Южной Кореи у границ КНДР. Там неоднократно предлагали США отодвинуть эти маневры подальше от корейских берегов. И в принципе Дональд Трамп во время своего первого президентского срока договорился о сокращении масштабов таких маневров. По словам Трампа, это произошло в обмен на обещание КНДР не испытывать межконтинентальные баллистические ракеты, способные нанести удар по американским городам. Пока Трамп занимал свой пост, эти договоренности соблюдались обеими сторонами. Северокорейцы не запускали ракет, которые могли бы долететь до Америки, а американцы снизили масштабы маневров. И сейчас американцы ищут контакты, чтобы вновь начать разговаривать. Но по сравнению с 2018-2019 годами, когда встречались Трамп и Ким, ситуация изменилась. За прошедшие годы КНДР значительно усовершенствовала свой ракетно-ядерный потенциал… Из сложившейся ситуации нет иного выхода, кроме как поиск дипломатического решения. При этом северокорейцы четко сказали, что сдавать ядерное оружие в нынешней ситуации глобальной турбулентности они не собираются. Поэтому возможные ограничения – это предмет переговоров двух ядерных держав – КНДР и США», - заключил специалист.

Ранее КНДР назвала условие возобновления диалога с администрацией Трампа.