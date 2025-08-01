Молдавский олигарх Плахотнюк дал согласие на экстрадицию в Кишинев

Молдавский олигарх Владимир Плахотнюк дал согласие на экстрадицию из Греции в Молдавию. Об этом заявил его адвокат Лучиан Рогак, передает РИА Новости.

По его словам, судебное разбирательство в отношении бизнесмена продолжится в соответствии с применимыми международными нормами. Окончательное решение, уточнил Рогак, будут принимать компетентные органы Греции.

До этого прокуратура Республики Молдавия направила властям Греции запрос об экстрадиции бывшего лидера Демократической партии республики Владимира Плахотнюка, подозреваемого в ряде тяжких преступлений, в частности, в создании и руководстве преступной организацией, а также мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денежных средств.

22 июля депутат молдавского парламента Богдан Цырдя заявил, что причиной ареста беглого молдавского олигарха Плахотнюка стали его попытки вмешаться в электоральный процесс в республике.