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Reuters: Часов Яр предоставит России контроль над всем Донбассом

Россия объявила о переходе донецкого города Часов Яр под полный контроль ВС РФ. Город, расположенный на возвышенности, когда-то служил пунктом перегруппировки и передовой артиллерийской базой ВСУ. Часов Яр считался одним из наиболее защищенных опорных пунктов Украины из-за его географического положения, рельефа местности, а также наличия заводов и жилых домов, где ВСУ могли окопаться, отмечает Reuters.

Контроль над Часовым Яром облегчит окружение «города-крепости» Константиновки и устранит препятствие для продвижения российской армии, позволив ВС РФ взять под контроль весь Донбасс, подчеркивает Reuters. Военные эксперты с обеих сторон говорят, что эта битва стала одной из самых продолжительных за весь конфликт, отмечается в статье. Российские аналитики считают, что ВС РФ будут использовать Часов Яр в качестве базы для артиллерийского и беспилотного огня, чтобы поражать ВСУ и блокировать линии снабжения в этом районе.

Le Monde: санкции против российской нефти не работают

В июле страны ЕС согласовали 18-й пакет санкций против России. Он, среди прочего, предусматривает снижение ценового потолка на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель. Новые санкции стали всего лишь расширением мер, которые никогда не работали, сообщило РИА Новости со ссылкой на французскую газету Le Monde. По данным издания, ценовые ограничения никогда не соблюдались серьезно: сначала некоторые компании подделывали документы, указывая, что перевозят нефть по «санкционной» цене, но затем они перестали делать даже это.

В статье отмечается, что за три года только пять из 587 танкеров, перевозящих российскую нефть, были задержаны, а еще максимум семь танкеров прекратили свою деятельность из-за санкций. Таким образом, за три года расширения санкций только два процента танкеров перестали перевозить российскую нефть, остальные продолжают работать, подчеркивается в материале.

«США грозят Китаю пошлинами за торговлю с РФ. Вот что ответил Пекин»

Президент США Дональда Трамп объявил, что США введут пошлины в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва не заключит с Украиной соглашение о прекращении огня. Меры могут коснуться Китая и Индии. В ответ на это официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай примет разумные меры по обеспечению энергетической безопасности, исходя из своих национальных интересов, пишет Tencent QQ. Дипломат подчеркнул, что «в тарифной войне нет победителей, а принуждение и давление не решат никаких проблем».

Го пообещал, что Китай будет «твёрдо отстаивать свой суверенитет, безопасность и интересы развития». В комментариях к статье один из пользователей заявил, что США ввели санкции против Венесуэлы, обложив пошлинами всех, кто покупал венесуэльскую сырую нефть, однако в результате экспорт венесуэльской нефти в Китай не только не сократился, но и значительно увеличился. Другой комментатор подчеркнул, что Китай имеет суверенное право решать, у какой страны покупать нефть, и никакие внешние силы не имеют права вмешиваться в этот процесс. Еще один пользователь заявил, что «последнее слово в китайских делах остаётся только за китайцами». Один из читателей отметил, что Китай может привязать тарифы к поставкам редкоземельных металлов в США: чем выше тарифы, тем меньше будет поставок.

«Беспилотный Т-72 уже проходит полевые испытания»

Новый беспилотный вариант основного боевого танка Т-72 был представлен в своей полной конфигурации во время полевых испытаний, сообщает Military Watch Magazine. Серьезно модифицированный Т-72 был преобразован в беспилотную штурмовую машину, цель которой - возглавлять наступление на хорошо защищенные позиции противника, минимизируя риски для личного состава, подчеркивается в статье.

Беспилотный танк использует укороченную 125-миллиметровую пушку Д-414 в качестве основного орудия и, как и базовый Т-72, оснащен автоматом заряжания с 22-мя снарядами и спаренным с пушкой пулеметом. По неподтвержденным данным, разрабатывается также вариант со 152-миллиметровой пушкой. Отражая ориентацию на городские бои, где танки могут столкнуться с особенно серьезными проблемами, машина оснащена бульдозерным отвалом для расчистки препятствий и комплексной системой защиты. По версии MWM, успех программы модификации Т-72 может подтолкнуть Россию к разработке полностью новых беспилотных танков.

«Сбылось ужасающее пророчество «новой Ванги»

Британский таблоид Daily Mail рассказал о сбывшемся «леденящем душу пророчестве», которое было сделано более двадцати лет назад самопровозглашенной ясновидящей Ре Тацуки. Тацуки - японская художница, создательница манги, но также она известна как «новая Ванга».

Художница заявляла, что видит вещие сны. Утверждается, что она предсказала смерти принцессы Дианы и Фредди Меркьюри, а также трагедию на Фукусимской АЭС и пандемию коронавируса. Как отмечает Daily Mail, на этой неделе предсказания Тацуки снова привлекли к себе интерес, поскольку многие страны на побережье Тихого океана готовились к цунами после того, как на Камчатке произошло мощное землетрясение. В романе Тацуки, основанном на ее «вещих снах», предполагалось, что 5 июля 2025 года произойдет ужасная катастрофа, а моря вокруг юга Японии «вскипят». По версии Daily Mail, хотя художница опоздала на 25 дней, ее предсказание «не так уж далеко от правды».