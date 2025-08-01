Сенат против Трампа: окажут ли США поддержку Украине

Законопроект о военных расходах, включающий около 1 миллиарда долларов поддержки Украине, одобрен комитетом по ассигнованиям Сената США. Это произошло вопреки запросу администрации президента Дональда Трампа об исключении такого финансирования, пишет Reuters.

В рамках законопроекта предусмотрено выделение 800 миллионов долларов на инициативу по обеспечению безопасности Украины (USAI) и 225 миллионов долларов на инициативу по обеспечению безопасности для стран Балтии. Сенатор Крис Кунс подчеркнул, что общая сумма поддержки Украины составит примерно 1 миллиард долларов.

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В обращении главы США к Конгрессу не было предусмотрено выделение средств для USAI. Тем не менее, многие республиканцы в Конгрессе, особенно в Сенате, высказались за оказание помощи Украине, пишет агентство.

Чтобы стать законом, проект бюджета должен быть одобрен всеми членами Сената, а затем согласован с версией, предложенной Палатой представителей. После этого документ отправляется в Белый дом на подпись или же на него накладывается вето президента.