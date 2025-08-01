Российские войска могут подойти к Киеву зимой 2025 года из-за высоких потерь среди украинских военных и отсутствия реформ в армии. Такой сценарий допустила руководитель центра поддержки аэроразведки Вооруженных сил Украины Мария Берлинская.

«Пока мы считаем, сколько депутатов меняют позицию за неделю. Пора считать, сколько депутатов останутся в Киеве, когда враг будет снова стоять под столицей. Если мы ничего не изменим, это вполне может произойти уже этой зимой», — заявила Берлинская в своем telegram-канале.

По ее словам, Украина ежегодно теряет до 159 тысяч человек, а численность российских войск продолжает увеличиваться. Кроме того, Берлинская обратила внимание на политическую нестабильность в Верховной Раде, где депутаты неоднократно меняли свои решения по вопросам полномочий антикоррупционных органов. Волонтер подчеркнула, что отсутствие признания ошибок и необходимых изменений в системе управления может привести к прорыву обороны ВСУ.

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Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2025 года численность Вооруженных сил Украины могла сократиться на 190–310 тысяч человек из-за потерь и дезертирства при низких показателях мобилизации. Украинская армия испытывает серьезные трудности по всему фронту, а командование вынуждено сосредотачиваться на сохранении оставшихся ресурсов на фоне наступления российских войск. Причем такие данные следовали из офиса генерального прокурора Украины.