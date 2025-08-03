«Должна ответить»: начался громкий суд над бежавшим премьер-министром

Начинается судебный процесс над бывшим лидером Бангладеш Шейх Хасиной. По меньшей мере 1400 человек погибли, протестуя против правления свергнутого премьер-министра, которой теперь предъявлены многочисленные обвинения

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Ракибу Хоссейну было всего 11 лет, когда в июле прошлого года он, ни в чем не повинный, стоял на улицах Дакки и был убит пулей в голову, выпущенной предположительно полицией, пишет The Guardian. Хоссейн был одним из более чем 1400 мужчин, женщин и детей, убитых во время так называемой Июльской революции в Бангладеш, когда сотни тысяч людей по всей стране вышли на акции протеста против лидера страны Шейх Хасины.

Ее попытки подавить массовое движение включали в себя использование вооруженных до зубов полицейских, которые, получив приказ вести огонь на поражение, стреляли боевыми патронами по гражданским лицам на улицах. В конечном счете, репрессии не увенчались успехом, и Хасина была вынуждена бежать из Бангладеш на вертолете 5 августа прошлого года, когда разгневанные протестующие направились к ее резиденции, а военные отказались силой остановить их.

Суд над Хасиной начинается 3 августа. После нескольких месяцев сбора доказательств бангладешские прокуроры предъявили ей обвинения в преступлениях против человечности, включая обвинения в приказе, подстрекательстве, соучастии, заговоре и подстрекательстве к убийствам, пыткам и другим бесчеловечным действиям. Процесс над ней будет проходить перед тремя судьями международного уголовного трибунала Бангладеш (ICT), суда, который Хасина создала сама, находясь у власти.

Хасины там не будет. С августа прошлого года она находится в Индии, несмотря на протесты временного правительства, возглавляющего Бангладеш. Многочисленные запросы об экстрадиции Хасины были проигнорированы, пишет The Guardian.

Учитывая вероятность того, что Хасина будет приговорена к смертной казни, если ее признают виновной, мало кто верит, что она вернется добровольно. Она отказалась участвовать в судебном разбирательстве, за исключением случаев, когда заявляла о своей невиновности, и ей был предоставлен адвокат, назначенный государством, поскольку ее судят заочно.

В дни, предшествовавшие судебному разбирательству, Хасина и ее партия "Народная лига" предпринимали попытки дискредитировать его и трибунал, отрицая обвинения и утверждая, что они не получали никаких официальных уведомлений о них. В открытом письме, опубликованном в пятницу, Хасина назвала протесты, которые привели к ее свержению, “насильственным вмешательством в нашу с таким трудом завоеванную демократию” и пообещала “восстановить институты, которые были незаконно захвачены”.

Отец Хоссейна, Абуль Хайер, рассказал о своем гневе из-за того, что Хасина не присутствовала в суде.

“Я хочу, чтобы Хасину судили лично”, - сказал он.

“Она должна предстать перед семьями и ответить за то, что сделала. Но Индия не вернет ее. Все это знают”.

Спустя год после гибели его сына Хайер говорит, что его горе переросло в разочарование, и он выразил сомнения в том, что трибунал осуществит подлинное правосудие или привлечет к ответственности виновных.

После свержения Хасины Бангладеш охватила волна оптимизма, поскольку временное правительство во главе с лауреатом Нобелевской премии Мухаммедом Юнусом было сформировано с громкими обещаниями демократических реформ и подотчетности. Но за последний год вера во временное правительство угасла, поскольку многие из обещанных реформ так и не были осуществлены, и Юнус изо всех сил пытался взять под контроль ухудшающуюся ситуацию с правопорядком и нападениями на меньшинства.

В связи с тем, что в феврале в стране должны были состояться первые выборы после падения режима Хасины, Хайер опасается, что судебный процесс станет политизированным.

“В прошлом все видели, как чаще всего подобные дела использовались для достижения политических результатов”, - сказал он.

“Судебные процессы затягиваются на годы, чтобы удовлетворить политические амбиции людей”.

Тем не менее, он настаивал на том, что судебный процесс должен продолжаться, хотя бы для того, чтобы задокументировать правду. “Мне не нужно, чтобы она сидела на скамье подсудимых, чтобы знать, что она сделала. Она отдавала приказы. Все это знают. Пусть это услышит весь мир.”

Для многих, кто видел, как в июле прошлого года были убиты их родственники и друзья, этот судебный процесс является важным первым шагом на пути к правосудию. Хотя некоторые высокопоставленные министры правительства и сотрудники полиции были арестованы, многие представители режима Хасины бежали из страны и остаются за границей. В стремлении сделать судебный процесс как можно более прозрачным, большая его часть будет транслироваться в прямом эфире по телевидению, за исключением моментов, когда дают показания особо важные свидетели.

Это также только начало. Следователи все еще работают над привлечением Хасины к судебной ответственности за ряд других злодеяний, предположительно совершенных за 15 лет ее пребывания у власти, включая насильственные исчезновения и убийства, пытки и массовое лишение свободы оппонентов и критиков.

Временное правительство, возглавляемое Юнусом, уже запретило партии Хасины "Народная лига" участвовать в выборах, которые ожидаются в начале следующего года, но критики заявили, что это подрывает демократический характер выборов, учитывая, что "Народная лига" по-прежнему остается одной из крупнейших партий страны. Ожидается, что победу на выборах одержит националистическая партия Бангладеш, руководство которой долгие годы подвергалось преследованиям при Хасине. Ожидается, что исламистская партия, которая была запрещена при Хасине, также добьется успеха, что вызвало опасения по поводу усиления исламских сторонников жесткой линии, подрывающих светские основы страны.