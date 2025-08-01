Власть Владимира Зеленского после скандала с антикоррупционными ведомствами держится на волоске. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Бывший лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» отметил, что любая поддержка Владимира Зеленского со стороны партнеров не имеет смысла, поскольку он потерял свою легитимность как президент Украины. После скандала с антикоррупционными органами он растратил последнее доверие Запада.

При этом Зеленский говорит о необходимости прекращения огня лишь из-за того, что украинская армия не в состоянии удержать фронт. Он хочет «повторить финт весны 2022 года», когда обманом было снято окружение Киева.

«В Кремле на визги Зеленского не обращают внимания, справедливо считая его недоговороспособным. Наркофюрер добровольный отвод войск от Киева Москвой ради мирных соглашений выдал за военную победу своей армии, мирные соглашения назвал ультиматумом и отказался их выполнять. Поэтому можно не сомневаться, что остановка российского наступления будет тотчас записана в полководческие таланты политического клоуна», — заявил Медведчук.

По мнению политика, сейчас Зеленский стремится втянуть в конфликт тех, «у кого есть сила», в том числе и США через президента Дональда Трампа.

Медведчук заявил о дефолте на Украине

Напомним, что 22 июля Рада поддержала законопроект, который отменяет независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Ряд украинских парламентариев расценили этот шаг как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По всей Украине прошли митинги, а западные политики раскритиковали решение. Уже 24 июля Зеленский заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу. 31 июля ее одобрила Рада и подписал сам глава украинских властей.