Огромные «огненные черви» заполонили берег США

Огромные «огненные черви» Amphinome rostrata были выброшены на берег Мексиканского залива в городе Корпус-Кристи, штат Техас. Об этом сообщает Daily Mail.

Представители власти настоятельно рекомендуют не прикасаться к червям ни при каких условиях. Выяснилось, что первым обнаружил червей руководитель отдела по связям с общественностью научно-исследовательского института Харта Джейс Туннел. Он проводил исследования на побережье и подвергся нападению животного.

По словам Туннела, червей вымывает на всю мою исследовательскую территорию, от Национального побережья острова Падре до острова Матагорда. Он отметил, что после нападения червя в его руке осталось несколько шипов. Их попадание в кожу привело к сильному жжению и боли. Также у мужчины началось головокружение.

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Туннел акцентировал внимание на том, что в организме червей присутствуют нейротоксины, которые при проникновении в организм оказывают сильное влияние на нервную систему. Также отмечается, что червя практически невозможно уничтожить, если отрезать его заднюю часть — она способна регенерировать.

Доктор Джейсон Севальд из Медицинского центра Палм-Бич-Гарденс рекомендует промыть рану горячей водой после столкновения с животным. Очень горячая вода помогает нейтрализовать токсины, отметил он.