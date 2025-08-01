На Украине запустили обратный отсчет до окончания ультиматума Трампа

Украинские СМИ начали вести обратный отсчет до вступления в силу новых санкций, которые президент США Дональд Трамп обещал применить в отношении России. Об этом сообщает движение «Другая Украина».

Ранее глава Белого дома предупредил, что введет против России и ее партнеров жесткие санкции в том случае, если Москва не подпишет с Киевом соглашение о прекращении огня. Изначально Дональд Трамп заявил, что у России есть 50 дней на согласование этой сделки. Однако позднее сократил срок своего ультиматума до 10 дней.

При этом украинские телеканалы «настолько воодушевились» угрозами Трампа в адрес России, что запустили специальный таймер, отсчитывающий время до введения санкций.

«Поверх бегущей строки появился счетчик с указанием времени вплоть до минуты», - отмечает движение «Другая Украина».

Госсекретарь США Марко Рубио заявил накануне, что Белый дом может ввести банковские санкции против России, а также вторичные санкции на продажу российской нефти. Но, по словам Рубио, США хотели бы избежать этого.