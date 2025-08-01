Западу нужно «сменить режим в России», поскольку после окончания конфликта на Украине Москва якобы будет «дестабилизировать соседние страны».

Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на конференции в Финляндии, посвященной 50-летию Хельсинкских соглашений, его слова приводит газета The Independent.

«Если мир не поставит перед собой цель сменить режим в России, это будет означать, что даже после окончания войны Москва по-прежнему будет пытаться дестабилизировать соседние страны», — утверждает он.

Как напоминает The Independent, Зеленский сделал это заявление на фоне намерений президента США Дональда Трампа ввести санкции против России.

1 августа Трамп заявил, что американская администрация намерена по истечении 10-дневного срока ввести новые рестрикции в отношении РФ, хотя это может и не оказать значительного влияния на ситуацию с урегулированием кризиса на Украине.

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Американский лидер также заявлял о своем разочаровании российским президентом Владимиром Путиным, который никак не отреагировал на его угрозы. Трамп пообещал ввести вторичные пошлины против стран, покупающих российские энергоносители по истечении 10-дневного срока.