Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X назвал ситуацию с несохранившейся перепиской главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурла позором.

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Расследование против фон дер Ляйен началось в 2023 году. Главе ЕК предъявили обвинения в коррупции, указав на то, что она в частной переписке вела переговоры с главой Pfizer о закупке вакцин от коронавируса для Европейского союза (ЕС), а затем удалила сообщения.

Фон дер Ляйен обвинили в заключении незаконных сделок с Трампом

В мае суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о закупке вакцин против коронавируса на миллиарды евро.