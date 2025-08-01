В Турции умерла 131-летняя женщина

В Турции ушла из жизни Ходи Гюркан, которая, по словам семьи, прожила 131 год. Об этом сообщает Turkiye Today.

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Ходи Гюркан скончалась 30 июля в своем доме в селе Бинекли, на юго-востоке Турции, где провела всю свою жизнь, став свидетельницей трех исторических эпох: от Османской империи до современной Турецкой Республики. Семья утверждает, что она родилась 1 июля 1894 года.

У Ходи Гюркан остались семеро детей и 110 внуков. Ее похоронили в родном селе. Специалисты предполагают, что генетика, традиционный сельский образ жизни и средиземноморская диета могли сыграть роль в ее долголетии.

Однако, несмотря на заявленный возраст, он не был официально подтвержден Книгой рекордов Гиннесса или другими организациями, занимающимися изучением долгожителей.

Если информация о возрасте Ходи Гюркан соответствует действительности, она могла бы претендовать на звание старейшего человека в мире. В настоящее время этот титул принадлежит 116-летней Марии Браньяс Морера из Испании.

Абсолютный рекорд продолжительности жизни принадлежит француженке Жанне Кальман, прожившей 122 года, хотя подлинность ее возраста вызывает определенные сомнения.

Самым старым человеком, чей возраст документально подтвержден, является японка Канэ Танака, прожившая 119 лет и 107 дней.