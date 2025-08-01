Власти Европейского союза (ЕС) намеренно затягивают конфликт на Украине.

С таким заявлением выступил бывший специальный советник по военным вопросам генерального секретаря ОБСЕ и отставной подполковник Генштаба швейцарской армии Ральф Боссхард, его цитирует РИА Новости.

«ЕС и НАТО должны в настоящее время сделать все возможное, чтобы предотвратить заключение соглашения о прекращении огня, даже если это означает полный разгром партнера и фактического союзника», — сказал он.

По словам бывшего военного, та же Германия с помощью дотаций оборонного сектора пытается «оживить пришедшую в упадок экономику».

Ранее источники газеты The South China Morning Post (SCMP) рассказали, что Китай заявил ЕС, что не может позволить России проиграть на Украине.