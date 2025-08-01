Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтолкнул Владимира Зеленского на скандал вокруг украинских антикоррупционных органов. Как сообщает «Царьград», об этом заявил политолог, экс-советник главы ДНР Александр Казаков.

По мнению эксперта, Ермак спровоцировал Зеленского, «окончательно его подставив». Других вариантов в этой ситуации Казаков не видит.

«Ситуация с попыткой "переключить" НАБУ Зеленского обнулила политически на Западе», — сказал политолог.

Казаков также отметил, что для Запада это повод изменить диспозицию театра военных действий на Украине. Зеленского, который является «клиентом британских спецслужб», могут ликвидировать его же покровители, поскольку подобные «свидетели» им не нужны.

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Напомним, что 22 июля Рада поддержала законопроект, который отменяет независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Ряд украинских парламентариев расценили этот шаг как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По всей Украине прошли митинги, а западные политики раскритиковали решение. Уже 24 июля украинский политик заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу. 31 июля ее одобрила Рада и подписал сам Зеленский.