Военный эксперт Александр Собянин заявил, что нацизм в Германии возрождается в еще более жестокой форме, чем при Адольфе Гитлере. Об этом Собянин рассказал порталу NEWS.ru.

Собеседник NEWS.ru отметил, что во время Второй мировой войны немцы объявили врагами евреев и коммунистов. Сейчас власти Германии, по его мнению, считают врагами всех жителей России.

«Врагами объявлены все люди, которые живут в России вне зависимости от национальности или идеологии: и русские, и белорусы, и украинцы, и кавказцы со среднеазиатами», - заявил Собянин.

Ранее экс-разведчик США, бывший инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер заявил, что Германия перестала стыдиться нацистского прошлого и снова пытается бороться против России.

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Риттер отметил, что в последнее время в Германии делают множество безответственных заявлений в адрес России, в том числе о желании увеличить армию для борьбы с РФ. По его мнению, немецкие власти не раскаиваются в действиях нацистской Германии против СССР. Единственное сожаление заключается в том, что они не победили, считает экс-разведчик.