Ирландский журналист Чей Боуз отреагировал на отказ Зеленского признать потерю города Часов Яр. Свое мнение он выразил на странице в соцсети X.

«Зеленский в своей ежедневной диктаторской тираде назвал взятие Часова Яра Россией фейком. И это несмотря на то, что многие проукраинские СМИ признали этот факт», — подчеркнул западный журналист.

Ранее Зеленский назвал вбросом информацию о том, что российские войска заняли Часов Яр. Он заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) защищают позиции в городе.

Киев уличили во лжи о ситуации в Часовом Яре

31 июля сообщалось, что Россия взяла под контроль Часов Яр. Населенный пункт заняла Южная группировка войск Вооруженных Сил России (ВС РФ).