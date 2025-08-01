Одна страна призвала наказать Запад за поддержку терроризма

Запад стоит привлечь к международной ответственности за поддержку терроризма.

Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, его слова опубликованы в Telegram-канале ведомства.

«США, Франция и другие страны, подписавшие заявление антииранской направленности, должны быть привлечены к ответственности за нарушение положений международного права и поддержку терроризма», — заявил представитель внешнеполитического ведомства.

По словам Багаи, поддержка терроризма со стороны западных государств заключается в «оказании содействия террористам и экстремистам», а также их укрытии на своей территории. Он также уличил Запад в стремлении отвлечь внимание мировой общественности от своих преступлений за счет беспочвенных обвинений в адрес Ирана.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что для возобновления переговоров с Ираном США должны компенсировать нанесенный стране ущерб и гарантировать, что нападение больше не повторится.