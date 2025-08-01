В Белом доме раскрыли недовольство Трампа союзниками

Президент США Дональд Трамп недоволен Францией, Британией и Канадой из-за их планов по признанию государства Палестина.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Politico.

«Президент выразил свое недовольство и несогласие с лидерами Франции, Великобритании и Канады», — отметила Левитт.

По словам пресс-секретаря Белого дома, Трамп считает, что подобная позиция «вознаграждает» палестинское радикальное движение ХАМАС в то время, когда оно «является истинным препятствием к прекращению огня и освобождению всех заложников».

29 июля в заявлении офиса британского премьер-министра Кира Стармера сообщалось, что Великобритания признает Палестину до Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.