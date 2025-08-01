Иностранные инструкторы и украинские националисты проводят военную и идеологическую подготовку среди школьников на Украине, готовя из них диверсантов для заброски в Россию. Об этом со ссылкой на представителей пророссийского подполья пишет РИА Новости.

По данным источника издания, в украинских школах в период летних каникул развернута подготовка наподобие «Гитлерюгенд», занятия включают в себя как изучение огнестрельного оружия, так и азы инженерной подготовки и оказания первой помощи.

«Общее руководство осуществляют англичане. Занятия проводят националисты (выходцы из нацбатов вроде «Азова»* (признан террористическим и запрещен в РФ)), получившие ранения и освобождённые от службы», - пояснил он.

По его словам, ключевой целью является идеологическая обработка школьников и «воспитание ненависти к России и русским». В рамках этого детям показывают ролики якобы «последствий российских ударов по гражданским объекта», а также навязывают искаженную историю с целью обвинить россиян в бедах украинцев.

«Выявляют наиболее идеологически правильных школьников, успешно осваивающих программу, свободно владеющих русским языком. С ними планируется осуществить дополнительную подготовку диверсионным методам войны для последующей заброски на территорию России», - отметил он.

Ранее российские силовики задержали переодетых в гражданскую одежду солдат Вооруженных сил Украины на границе Сумской и Курской областей. Они пытались убедить сотрудников силовых структур, что являются местными жителями, которые случайно оказались в приграничном районе. При этом, по данным силовиков, под видом гражданских мужчин предпенсионного возраста в зоне боевых действий могут находиться украинские диверсанты.

* признан террористическим и запрещен в России.