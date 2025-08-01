Гутерриш посетит Казахстан

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 3 августа посетит Казахстан во второй раз, в ходе визита он отправится в региональный центр организации по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Как сообщается, в Алма-Ате президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Гутерриш проведут переговоры, а также посетят Региональный центр ООН по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.