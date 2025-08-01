Секретная встреча высокопоставленных представителей из США, Великобритании и Украины прошла на одном из альпийских курортов. Основным вопросом обсуждения стала кандидатура преемника для Владимира Зеленского. Об этом рассказал советник первого главы ДНР и политолог Александр Казаков.

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«Если эту альпийскую гулянку оплачивали США, то тогда речь, скорее всего, шла вот о чем. Парадоксально, но Штатам нужна перезагрузка украинского конфликта. Она действительно нужна. Здесь президент США Дональд Трамп не врет. Ему это мешает», – пояснил эксперт.

Интересно, что встреча проходила без ведома самого Зеленского. Киевскую делегацию представляли руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов*, глава офиса президента Андрей Ермак и бывший главком ВСУ Валерий Залужный. По предварительным договоренностям, именно Залужный должен занять пост Зеленского.

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Политолог также выразил сомнение в эффективности текущих экономических соглашений между США и Украиной, особенно в контексте доступа к минеральным ресурсам. Он подчеркнул, что контроль над территориями, где планируются проекты, постепенно уходит от Киева, передает телеканал «Царьград».

Напомним, Скотт Риттер рассказал, кого готовят на место Зеленского.

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