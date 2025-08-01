Байден предрек темные времена при Трампе

Бывший президент США Джо Байден заявил, что при новой администрации президента Дональда Трампа Америку ждут «темные времена» из-за угроз верховенству права и подрыву гражданских свобод. Его слова передает Politico.

«Вы не можете приукрасить происходящее. Это темные времена», — отметил экс-президент.

Сообщается, что, несмотря на отсутствие прямого упоминания Трампа, критика Байдена была явно адресована именно действующему президенту. При этом экс-президент обвинил Конгресс в бездействии и заявил, что новая администрация пытается «стереть историю» и отменить достигнутый им и его предшественниками прогресс.

Ранее стало известно, что после ухода с президентского поста Джо Байден начал вести скромную жизнь без излишеств и роскоши. «Он летает коммерческими рейсами, не пользуясь роскошью и исключительностью, которые часто ассоциируются с бывшими главами государств», — указывает Politico.