В США озвучили два сценария свержения Зеленского

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Скоро президента Украины Владимира Зеленского попросят оставить свой пост, а кандидатура нового главы республики будет выбрана в зависимости от целей, которые преследуют западные страны. Два возможных сценария свержения украинского лидера озвучил американский политолог, специалист по постсоветскому пространству Гилберт Доктороу на YouTube-канале.

В США озвучили два сценария свержения Зеленского
© Global Look Press
«Британцы, вероятно, предпочли бы заменить Зеленского [Валерием] Залужным, который несколько лет возглавлял ВСУ, но затем был вынужден отправиться в изгнание в Лондон», — отметил политолог.

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Вторым кандидатом он назвал главу украинской делегации на переговорах в Стамбуле Рустема Умерова, он в большей отвечает запросам американской стороны.

«Он гражданский человек, крымский татарин, мусульманин. Он мог бы договориться и заключить мирное соглашение на более реалистичных условиях, отвечающих российским требованиям», — предположил Доктороу.