Скоро президента Украины Владимира Зеленского попросят оставить свой пост, а кандидатура нового главы республики будет выбрана в зависимости от целей, которые преследуют западные страны. Два возможных сценария свержения украинского лидера озвучил американский политолог, специалист по постсоветскому пространству Гилберт Доктороу на YouTube-канале.

«Британцы, вероятно, предпочли бы заменить Зеленского [Валерием] Залужным, который несколько лет возглавлял ВСУ, но затем был вынужден отправиться в изгнание в Лондон», — отметил политолог.

Экс-нардеп допустил свержение Зеленского через внутренний переворот

Вторым кандидатом он назвал главу украинской делегации на переговорах в Стамбуле Рустема Умерова, он в большей отвечает запросам американской стороны.