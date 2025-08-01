Пока вы спали: болезнь Тимберлейка и обвинения в адрес жены Макрона

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Жену Макрона обвинили в стигматизации трансгендеров

Супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон, которая в суде преследует журналистов, обвинили в "подпитывании" негативного отношения к трансгендерным людям, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Libération.

Автор публикации выражает сожаление о том, что первая леди намерена добиваться отмены оправдательного приговора двум французским журналисткам, заявившим, что она родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье.

"Конечно, раздражение Брижит Макрон понятно. Она чувствует себя преследуемой и затравленной, но выбранная ею юридическая стратегия представляется не только неэффективной (оправдательный приговор тому подтверждение), но и контрпродуктивной. Ведь, пытаясь обелить своё имя, она, возможно, сама того не осознавая, способствует укреплению представления о том, что этот слух изначально оскорбителен, и тем самым увековечивает стигматизацию трансгендерных людей", - считают авторы.

Трамп заявил, что опечален действиями России на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что опечален авиаударами РФ по Украине. Он также сказал, что считает эти действия отвратительными, сообщает РИА Новости.

"Я считаю, что действия России очень печалят... Я считаю, что это отвратительно. Это война Байдена, а не моя", - заявил Трамп, отвечая на вопрос о авиаударах РФ по Украине.

Южная Корея и США заявили о стремлении к денуклеаризации КНДР

Министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён и госсекретарь Марко Рубио подтвердили намерение провести полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Переговоры прошли 31 июля в Вашингтоне, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел Республики Корея.

"Министр и госсекретарь договорились твердо придерживаться цели, состоящей в полной денуклеаризации Северной Кореи, поддерживая совместную обороноспособность", - информировали в южнокорейском министерстве.

В ведомстве отметили, что Чо Хён и Марко Рубио условились поддерживать тесную коммуникацию и взаимодействие в связи с северокорейской проблемой, а также условились обмениваться оценками ситуации, связанной с Северной Кореей.

У Джастина Тимберлейка диагностировали болезнь Лайма

Американский певец и актер Джастин Тимберлейк сообщил, что у него диагностировали болезнь Лайма. По словам исполнителя, во время гастролей он испытывал усталость, тошноту и сильную невралгию, сообщает РИА Новости со ссылкой на запись Тимберлейка в социальной сети Instagram*.

"У меня были проблемы со здоровьем, и мне поставили диагноз "болезнь Лайма". Я говорю об этом не для того, чтобы вы меня пожалели, но хочу пролить свет на то, с чем мне пришлось столкнуться за кулисами", - написал певец.

По словам 44-летнего исполнителя, во время мирового тура Forget Tomorrow он выходил на сцену, испытывая сильную невралгию, усталость или тошноту. Тимберлейк добавляет, что решил продолжить выступления, несмотря на болезнь.

Маск пожертвовал на политические инициативы 45 миллионов долларов

Американский предприниматель Илон Маск в первую половину 2025 года пожертвовал более 45 миллионов долларов в свой комитет политических действий. Сумма была направлена на поддержку инициатив, выгодных республиканцам, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг.

"Миллиардер Илон Маск пожертвовал 45,3 миллионов долларов своему суперкомитету политических действий за первые шесть месяцев 2025 года... Новые пожертвования снова вывели Маска в число крупнейших политических благотворителей США. Они свидетельствуют о том, что, хотя самый богатый человек мира и заявил на Катарском экономическом форуме в мае, что будет тратить меньше на политику, он пока не готов уйти из этой сферы", - пишет Блумберг.

По информации агентства, Маск делает пожертвования в пользу республиканского большинства в конгрессе, несмотря на то, что ранее стал публично враждовать с президентом США Дональдом Трампом и лидерами Республиканской партии.

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