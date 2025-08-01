При Трампе из США депортировали 76 тысяч мексиканцев

Почти 76 тыс. мексиканцев депортировали из США с момента вступления в должность президента Дональда Трампа. Об этом заявила глава Министерства внутренних дел Мексики Роса Исела Родригес.

© Global look

«С 20 января по сегодняшний день мы приняли более 75 900 соотечественников, репатриированных из США, из них 13 978 прибыли воздушным путём», — цитирует министра РИА Новости.

Отмечается, что в Мексике действует программа по приёму на родину возвращающихся из США граждан страны.

Она предполагает содействие в трудоустройстве, предоставление социальных льгот и единовременную выплату.

Ранее сообщалось, что Трамп может принять решение о запрете выдачи виз для граждан Бразилии.