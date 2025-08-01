При Трампе из США депортировали 76 тысяч мексиканцев
Почти 76 тыс. мексиканцев депортировали из США с момента вступления в должность президента Дональда Трампа. Об этом заявила глава Министерства внутренних дел Мексики Роса Исела Родригес.
«С 20 января по сегодняшний день мы приняли более 75 900 соотечественников, репатриированных из США, из них 13 978 прибыли воздушным путём», — цитирует министра РИА Новости.
Отмечается, что в Мексике действует программа по приёму на родину возвращающихся из США граждан страны.
Она предполагает содействие в трудоустройстве, предоставление социальных льгот и единовременную выплату.
Ранее сообщалось, что Трамп может принять решение о запрете выдачи виз для граждан Бразилии.