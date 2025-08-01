США и Южная Корея хотят избавить КНДР от ядерного оружия

Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Южной Кореи Чо Хен подтвердили свою приверженность цели по денуклеаризации КНДР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на южнокорейский МИД.

Переговоры дипломатов прошли 31 июля в Вашингтоне. Они обсудили вопросы касательно двустороннего союза стран, трехстороннего сотрудничества с Японией, а также в целом региональную обстановку. Стороны также согласились с необходимостью сотрудничества в сфере судостроения.

Помимо этого, Рубио и Хен договорились твердо придерживаться цели по избавлению Северной Кореи от ядерного оружия. Они условились поддерживать тесную коммуникацию и взаимодействие в связи с "северокорейской проблемой", а также поддерживать совместную обороноспособность.

В КНДР ранее заявили, что власти страны не намерены идти на переговоры с Южной Кореей, несмотря на примирительные шаги ее нового президента Ли Чжэ Мена, так как не видят значительных изменений в политике Сеула по отношению к Пхеньяну.

В мае в Северной Корее прошли учебные запуски ракет для отработки срочного перехода всех подразделений на готовность к ядерному контрудару. Во время учений были задействованы тактическая баллистическая ракета типа Хвасон-11 и дальнобойная реактивная система залпового огня калибром 600 миллиметров.