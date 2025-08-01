В Раде раскрыли последствие протестов на Украине

Недавние протесты на Украине продемонстрировали абсолютную беспомощность режима президента Владимира Зеленского. Такое последствие прошедших в конце июля митингов раскрыл в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

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«Вся дутая поддержка Зеленского, все его 73 процента рейтинга испарились враз. Одновременно — доказав неспособность противостоять внутренним кризисам, особенно, если нет поддержки извне», — отметил Дубинский.

Депутат Рады допустил, что ситуация для украинского лидера могла сложиться еще хуже, если бы на улицы вышли другие люди.

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«Теперь представьте, что ждет власть при “майдане вдов”, или если с протестом выйдут военные?», — задался вопросом он.

Ранее президент Украины подписал закон о возвращении полномочий НАБУ и САП, незадолго до этого им же и отобранных. При этом Зеленский подчеркнул, что подписанный им документ станет гарантией независимой работы антикоррупционных органов.