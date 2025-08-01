США уличили в извлечении выгоды из конфликта на Украине

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США извлекают выгоду из Украины, преследуя свои экономические интересы. Об этом сообщил член общественного совета Венгерской академии наук Дьердь Варга, его цитирует РИА Новости.

США уличили в извлечении выгоды из конфликта на Украине
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«Конфликт на Украине стал для США выгодным инструментом продвижения собственных экономических интересов. По американским оценкам, общая помощь Украине составила около 350 миллиардов долларов», — сказал эксперт, отметив, что суммарная помощь Украине с участием других 40 стран антироссийской коалиции составила 700 миллиардов евро.

Ранее Сенат США представил законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на 54,6 миллиарда долларов в течение 2026-го и 2027-го финансовых годов.