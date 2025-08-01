США извлекают выгоду из Украины, преследуя свои экономические интересы. Об этом сообщил член общественного совета Венгерской академии наук Дьердь Варга, его цитирует РИА Новости.

«Конфликт на Украине стал для США выгодным инструментом продвижения собственных экономических интересов. По американским оценкам, общая помощь Украине составила около 350 миллиардов долларов», — сказал эксперт, отметив, что суммарная помощь Украине с участием других 40 стран антироссийской коалиции составила 700 миллиардов евро.

Ранее Сенат США представил законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на 54,6 миллиарда долларов в течение 2026-го и 2027-го финансовых годов.