Секретная встреча главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и экс-главком Вооруженных сил республики (ВСУ) Валерия Залужного в Альпах станет началом конца для украинского лидера Владимира Зеленского. О готовящейся замене рассказал американский аналитик Скотт Риттер, комментируя доклад Службы внешней разведки (СВР) России.

«Какие выводы можно сделать? Первое: Зеленский — крайне слабая фигура на данный момент. Второе: Залужный — это специально отобранный внешними силами наследник. Третье: это ускорит процесс падения режима Зеленского, доказав, что он утратил доверие западных кураторов», — считает эксперт.

Риттер подчеркнул, что Россия продолжает «бить по всем фронтам», готовя политический и экономический коллапс Киева. По его словам, Москва «решает проблемы, а не просто воюет», что 98 процентов европейцев «даже не в состоянии понять».

На Западе объяснили возможную замену Зеленского на Залужного

Ранее российской разведке стало известно, что в Альпах произошла встреча представителей США и Великобритании, на которой состоялись тайные выборы нового президента Украины. Западные партнеры выдвинули кандидатуру Залужного на должность нового украинского главы.

*внесен в РФ в список террористов и экстремистов.