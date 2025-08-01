В США порассуждали о возможности оставить Украину один на один с Россией

Соединенные Штаты Америки могут отказаться от поддержки Украины и оставить ее один на один с Россией. Об этой возможности порассуждал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире канала Deep Dive на YouTube.

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«Представим, что мы [президент США Дональд] Трамп. Мы с [президентом России] Владимиром Путиным заключили сделку, которая, если ее примут остальные, может положить конец конфликту. Помимо этого, мы дали понять Украине и Европе, что если они не примут ее, то мы умываем руки», — отметил он.

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По словам Миршаймера, рано или поздно ситуация на поле боя сложится так, что у них не останется иного выбора, кроме как согласиться на мир с Россией. Как утверждает эксперт, подобный сценарий — шаг в правильном направлении.

Ранее Миршаймер заявил, что конфликт на Украине можно разрешить, если США и страны Европы прислушаются к России и согласятся на предложенные ею условия.